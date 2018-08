Il ct confermato della Germania Joachim Low ha diramato la prima lista di convocati successiva al disastroso Mondiale di Russia, dove gli ex campioni del mondo sono stati eliminati alla fase a gironi per la prima volta nella loro storia. Per gli impegni di settembre contro Francia e Perù sono diverse le novità presentate dall'allenatore tedesco, che tra i "big" rinuncia per esempio agli juventini Khedira, per scelta tecnica, ed Emre Can, ancora a corto di condizione.



Ecco la lista completa:



PORTIERI: ter Stegen, Neuer



DIFENSORI: Boateng, Ginter, Hector, Hummels, Kehrer, Kimmich, Rudiger, Schulz, Sule, Tah



CENTROCAMPISTI: Goretzka, Gundogan, Havertz, Kroos, Draxler, Brandt



ATTACCANTI: Reus, Petersen, Muller, Sané, Werner