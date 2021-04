La Germania cerca un nuovo commissario tecnico al posto di Joachim Low, che lascerà la nazionale tedesca dopo l'Europeo. Come si legge su La Repubblica, si valutano le candidature di Hansi Flick (Bayern Monaco) e di Julian Nagelsmann (Lipsia).



Niente da fare per Jurgen Klopp, che vuole restare al Liverpool o in alternativa prendersi un anno sabbatico. Le voci sull'allenatore dell'Under 21, Stefan Kuntz sembrano un'uscita di emergenza da valutare al caso più avanti, le autocandidature di Matthaus e Scholl non sono state prese nemmeno in considerazione. A meno che la federazione non scelga la rivoluzione chiamando Ralf Rangnick, ipotesi affascinante ma difficile, l'opzione Flick resta la più logica.