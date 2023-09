La Federcalcio tedesca non può permettersi di perdere altro tempo e corre ai ripari dopo l'esonero “obbligato” di Hansi Flick da ct della nazionale al termine della pesante sconfitta nell'amichevole contro il Giappone del 9 settembre scorso. La Mannschaft, che sarà padrona di casa all'Europeo dell'estate 2024, ha effettuato un rapido casting delle opzioni a disposizione e, esaurita la brevissima parentesi del direttore tecnico Rudi Voeller nell'ultimo impegno contro la Francia, ha compiuto la sua scelta. Secondo quanto riporta la Bild, sono stati superati gli ultimissimi indugi ed è arrivato l'ok con Julian Nagelsmann, che ad appena 36 anni e dopo aver guidato il Bayern Monaco si prepara alla nuova avventura alla guida della sua nazionale.



Per la Bild è stato raggiunto un principio di accordo fino all'estate 2024, con un compenso da 4 milioni di euro: mancano soltanto alcuni dettagli da definire, ma l'annuncio ufficiale è atteso a stretto giro di posta. Decisivo per sbloccare la situazione e superare la concorrenza del suo principale antagonista, l'olandese Louis van Gaal, l'ok del Bayern Monaco alla rescissione del contratto che sarebbe scaduto soltanto nel 2026, compensando il suo ex allenatore con una buonuscita di 20 milioni di euro.