Jurgen Klopp dice no alla panchina della Germania. Per il momento. Come scrive la Gazzetta dello Sport, infatti, il tedesco non disdegna l'idea, ma non vuole abbracciare questa sfida ora: il progetto dell'ex Mainz e Dortmund, guida del Liverpool, prevede di parlarne nell'estate del 2023, dopo il Mondiale dell'anno prossimo, che si disputerà in autunno.