L'amichevole tra Oman e Germania è durata solo 34' per Lukas Klostermann: il difensore dell'RB Lipsia è uscito per infortunio lasciando il posto a Bella-Kotchap e ora si teme per la sua presenza ai Mondiali in Qatar. Nella prima parte della stagione Klosterman ha giocato solo 180' complessivi con il club, tra fine luglio e inizio agosto, prima dell'infortunio che lo ha tenuto fuori dai convocati fino a una settimana fa: per questo la decisione del ct Flick di includerlo nella lista per i Mondiali aveva destato perplessità.