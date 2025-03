Germania-Italia, chance dall'inizio per Maldini? Da quanto non gioca titolare

Getty Images

Nella serata di domenica 23 marzo a Dortmund andrà in scena la partita tra Germania e Italia, valida per il ritorno dei quarti di finale di Nations League, dopo il successo tedesco per 2-1 nella gara di andata a San Siro. Dovrebbero essere: ad esempio, sembra infatti che Alessandro Bastoni potrebbe tornare ad interpretare il suo classico ruolo di braccetto sinistro mentre al centro della difesa dovrebbe tornare Buongiorno; inoltre Federico Gatti dovrebbe prendere il posto di Di Lorenzo sulla destra.

- Non riguardano però solo la retroguardia i cambi di formazione in vista della sfida del Signal Iduna Park: infatti se la linea a cinque di centrocampo non dovrebbe subire modifiche - con Politano, Barella, Rovella, Tonali e Udogie da destra a sinistra - queste ci potrebbero essere nella coppia offensiva, conper una maglia al fianco di Moise Kean, sicuro di partire dal primo minuto.- Nell'andata di San Siro il figlio di Paolo è subentrato a gara in corso, entrando al minuto 71 proprio al posto dell'attaccante del Napoli e rimediando anche un cartellino giallo. Nelle tre presenze con la nazionale azzurra, il classe 2001 non è mai partito dal primo minuto epiù precisamente dal 27 gennaio scorso, in campionato contro il Genoa - nella sua ultima apparizione con i brianzoli prima del passaggio al club bergamasco durante il mercato di gennaio. Dopo quella data solo quattro presenze tra tutte le competizioni (tutte partendo dalla panchina) - compresa quella con gli azzurri contro la Germania - per un totale di 94 minuti in campo.