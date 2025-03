Germania-Italia: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Ribaltare il ko di San Siro per centrare le semifinali di UEFA Nations League: la missione dell'inRitorno dei quarti di finale, domenica sera al Signal Iduna Park di Dortmund gli Azzurri di Luciano Spalletti sono chiamati a una difficile rimonta dopo la sconfitta per 2-1 subita a Milano nella gara d'andata.Sandro Tonali aveva portato in vantaggio la Nazionale, ma nella ripresa Tim Kleindienst e Leon Goretzka hanno ribaltato il risultato e regalato il successo esterno ai tedeschi di Julian Nagelsmann.Chi si qualificherà affronterà in semifinale una tra Danimarca e Portogallo (scandinavi avanti 1-0 dopo i primi 90').

Tutte le informazioni su Germania-Italia:: Germania-Italia: domenica 23 marzo 2025: 20:45: Rai 1: RaiPlay: Baumann; Kimmich, Rudiger, Tah , Raum; Gross, Goretzka; Adeyemi, Musiala, Amiri; Kleindienst.. Nagelsmann.: Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Gatti; Politano, Barella, Ricci, Tonali, Udogie; Raspadori; Kean.. Spalletti.- Spalletti prova a recuperare Cambiaso e ha perso anche Calafiori in difesa, Gatti o Buongiorno per sostituirlo. A centrocampo Ricci in vantaggio su Rovella, davanti Raspadori confermato con Kean.

Per Nagelsmann dubbio Adeyemi-Sané, Kleindienst verso una maglia da titolare con Burkardt dalla panchina.- La sfida tra Germania e Italia sarà trasmessa in diretta, in esclusiva e in chiaro sulla Rai, che detiene i diritti delle partite delle nazionali azzurre, su Rai 1 (canale numero 1, 501 HD del Digitale Terrestre e 5001 del decoder di Sky).- Germania-Italia sarà disponibile anche in diretta streaming gratuita grazie a RaiPlay: basterà scaricare l'app su una moderna tv o su qualunque dispositivo mobile (tablet, smartphone) oppure accedere al sito ufficiale.

- La telecronaca della partita sarà affidata ad Alberto Rimedio e Lele Adani.