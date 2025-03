AFP via Getty Images

Germania-Italia, la MOVIOLA LIVE: ammoniti due centrali azzurri su tre, il rigore su Kleindienst è netto

Redazione CM

20 minuti fa

Ritorno dei quarti di finale di Nations League, questa sera alle 20.45 al Signal Iduna Park di Dortmund, tra l'Italia di Luciano Spalletti e la Germania di Julian Nagelsmann. Di seguito gli episodi arbitrali più discussi, analizzati dalla moviola di Calciomercato.com:



E' il polacco Szymon Marciniak l'arbitro designato dall'UEFA. Connazionali gli assistenti Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik, quarto ufficiale Paweł Raczkowski: al var Pawel Pskit, avar Tomasz Kwiatkowski.





29' - CALCIO DI RIGORE PER LA GERMANIA! Fallo di Buongiorno su Kleindienst in area, con una trattenuta e un pestone sulla gamba sinistra del tedesco. Marciniak non ha dubbi e concede il penalty. Giallo per il centrale del Napoli, dopo quello rimediato da Gatti: due difensori su tre ammoniti.