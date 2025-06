Germania-Italia Under 21: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Gli Azzurrini di Carmine Nunziata hanno superato il girone chiudendo al secondo posto, pari punti con la Spagna che ha chiuso tuttavia al primo posto in virtù del miglior attacco.Ora l'Italia affronta i pari età della Germania, che hanno concluso in vetta il proprio gruppo davanti all'Inghilterra seconda.Tutte le informazioni su Germania-Italia Under 21:

: Germania-Italia Under 21: domenica 22 giugno 2025: 21.00: Rai 1: RaiPlay: Atubolu; Collins, Rosenfelder, Arrey-Mbi, Brown; Nebel, Martel, Reitz; Gruda, Tresoldi, Woltemade.. Di Salvo.: Desplanches; Zanotti, Coppola, Pirola, Ruggeri; Fabbian, Prati, Ndour; Baldanzi, Casadei; Gnonto.. Nunziata.- La sfida fra Germania e Italia Under 21 sarà trasmessa in diretta gratuita e in chiaro sulla Rai: il canale di riferimento è Rai 1 (canale numero 1 del Digitale Terrestre, 501 sul decoder Sky).

- Germania-Italia Under 21 sarà disponibile anche in diretta streaming gratuitamente su RaiPlay, scaricando l'app o accedendo al sito tramite qualsiasi dispositivo tv o mobile (smartphone, tablet, pc).