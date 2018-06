, centrocampista tedesco della, vuole subito rialzarsi dopo la sconfitta della suacontro il Messico. Dopo il ko al debutto nel Mondiale in Russia, la Nazionale di Löw affronterà la Svezia. "Ci prepariamo per la seconda partita del girone a Sochi. C'è molto da lavorare e lavoriamo sodo per questo", scrive Khedira su Twitter.