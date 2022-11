Dopo la notizia che la FIFA avrebbe ammonito e quindi sanzionato chi avesse deciso di indossare la fascia da capitano arcobaleno One Love, Toni Kroos è tornato a criticare i due organi governativi del calcio. Il centrocampista del Real Madrid e della Germania, sul proprio profilo Twitter, ha ricordato le sue dichiarazioni dove indicava i calciatori come marionette di FIFA e UEFA, aggiungendo questo commento: "E non solo i giocatori".