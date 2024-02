Germania, Kroos torna in Nazionale: 'A Euro2024 si può fare più di quanto molti credono'

Redazione CM

Toni Kroos ci ha ripensato. Il centrocampista pluricampione d'Europa con il Real Madrid ha annunciato attraverso i propri canali social che tornerà ad essere disponibile per la Nazionale dopo la sua decisione di farsi da parte a seguito dell'eliminazione agli ottavi di Euro2020.



Tre anni dopo (si è giocato nel 2021 a causa della pandemia), le richieste del ct Nagelsmann hanno trovato terreno fertile nelle valutazioni di Kroos, campione del Mondo in Brasile nel 2014, 106 partite, 17 gol complessivi con la Mannschaft.



L'ANNUNCIO - "Ragazzi, per farla breve: da marzo giocherò di nuovo per la Germania. Perché? Perché me l’ha chiesto l’allenatore della Nazionale, ho voglia di farlo e sono sicuro che agli Europei si può fare molto di più di quanto molti credano". L'Italia e le altre pretendenti al titolo continentale hanno un grande avversario in più.