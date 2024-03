Germania, la seconda maglia è rosa: 'E' da donna, non fa per noi'. Polemiche e risposta

Some users did not like Germany's pink shirt for Euro 2024.



Now comes the response, and it's absolutely incredible pic.twitter.com/aXrpINk671 — DW Sports (@dw_sports) March 17, 2024

Lanon cessa il proprio impegno come Nazionale di calcio nei confronti di battaglie sociali come la lotta al razzismo e alla parità di genere, oltre ovviamente a qualsiasi tipo di pregiudizio. In questo senso va letta anche l'ultima scelta della Federazione, ossia quella diche verrà indossata nella prossima amichevole con la Francia e poi anche in altre occasioni da qui all'Europeo casalingo compreso.- La reazione di molti tifosi e anche della carta stampata non si è fatta attendere:, i commenti più gettonati. La DFB ha pubblicato un video in cui i giocatori e il dirigente Rudi Voller reagiscono alle critiche.il commento del ct Nagelsmann.