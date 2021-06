Joachim Low, commissario tecnico della Germania, parla dopo il ko contro la Francia a Euro2020: "Penso che sia stata una partita intensa. Abbiamo dato tutto, abbiamo combattuto fino alla fine, non posso assolutamente incolpare la squadra. Negli ultimi 30 minuti avremmo potuto fare qualcosa in più. Quello che ci è mancato è stato riuscire a imporci nell'ultimo terzo di campo. Hummels? Non possiamo incolparlo, è sfortuna. Avremmo potuto difendere meglio a inizio azione, per Mats è stato difficile liberare quel pallone. Kimmich e Gosens hanno fatto un ottimo lavoro offensivo. Ok, abbiamo perso; ok, siamo delusi, ma dobbiamo guardare avanti".