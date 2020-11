Joachim Low, commissario tecnico della Germania, parla in vista del match dei tedeschi contro la Repubblica Ceca: “Ieri si sono allenati solo sette giocatori e un portiere. Trapp domani ci sarà, devo ancora valutare Gundogan perché domenica sera ha giocato e dovrebbe occupare una posizione chiave nella Nations League. Quindi vedrò dopo l'ultimo allenamento. Rudiger, Koch e Brandt giocheranno sicuramente. Sono soddisfatto di Waldschmidt. Per quanto riguarda gli altri dovrò ancora vedere. Henrichs è un punto interrogativo molto grande, ha problemi alla rotula. Anche Gosens non sarà disponibile domani”.