Alla vigilia dell'ultimo test pre Europeo contro la Lettonia, il ct della Germania Joachim Low ha parlato così in conferenza stampa: "Devo ancora fare alcune scelte sulla formazione titolare. Non vogliamo rischiare infortuni, soprattutto per i nostri giocatori che sono in Inghilterra. Manuel Neuer sarà sicuramente in campo contro la Lettonia, può essere molto orgoglioso della sua 100esima presenza in nazionale. Goretzka non ha preso parte all'ultimo all'allenamento, probabilmente avrà bisogno di qualche giorno in più per riprendersi e non sarà disponibile per la prima partita. La chiave del nostro gioco sarà la difesa, se non si può tornare indietro ci saranno alcune partite nelle quali sarà difficile giocarsela. Dobbiamo difendere compatti e farlo nel migliore dei modi".