Il ct della Germania Joachim Low ha presentato in conferenza stampa il match d'esordio al Mondiale contro il Messico: "Vogliamo lasciare subito un segno, i giocatori sono carichi, sentono una tensione positiva, la voglia di iniziare. Guardando lo spettacolo fra Spagna e Portogallo ci siamo resi conto di cosa ci aspetta e che il Mondiale è iniziato sul serio. È la sfida più difficile, visto da quanto tempo non riesce il bis. Questa Germania migliore di quella del 2014? Tutti si sono evoluti, non soltanto noi: le concorrenti hanno fatto passi avanti. Il Brasile, la Spagna, la Francia, l’Inghilterra".



Sulla formazione: "Özil si è allenato bene, è molto importante per noi. Il fatto che Draxler fosse qui in conferenza non significa nulla. Le "convocazioni" per le conferenze sono dell’addetto stampa, non mie. Per quanto riguarda Neuer invece non ci sono problemi: lo vedo allenarsi in maniera perfetta, dopo l’infortunio è tornato quello che conosciamo".