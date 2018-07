OFFICIAL: Joachim #Löw will continue as #DieMannschaft head coach

Joachimancora sulla panchina della. Nonostante la premature eliminazione ai, con i Campioni del Mondo in carica sorpresa in negativo di Russia 2018, la federazione e lo stesso commissario tecnico hanno deciso di proseguire insieme. L'edizione on line della Bild ha spiegato che, dopo giorni di riflessione, l'ex assistente diha deciso di proseguire la sua avventura con laLa Germania ha vinto una sola partita del proprio girone, all'ultimo minuto, contro la Svezia, grazie a una punizione di Toni Kroos. Con Messico e Corea del Sud, invece, due ko che hanno sancito l'eliminazione. Ma è ufficiale che la Germania riparte da lui.