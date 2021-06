Joachim Low, allenatore della Germania, è intervenuto ai microfoni di ARD dopo il ko contro l'Inghilterra: "È una gran delusione per tutti noi. Speravamo di ottenere molto di più in questo torneo, c'era tanta fiducia. In queste partite devi obbligatoriamente sfruttare ogni occasione, Werner e Muller non ci sono riusciti. L'Inghilterra, invece, ha sfruttato tutte le opportunità. Non siamo stati abbastanza concreti. Alcuni di questi giocatori saranno al loro apice per l'Europeo del 2024. Molti di loro saranno più maturi, con più esperienza e molta più cattiveria. Il mio futuro? Dopo 15 anni qui, con tutte le responsabilità che ne conseguono, è necessario prendersi una pausa. Poi arriverà anche il momento in cui avrò nuove energie per qualcos'altro. Al momento non ho idee precise".