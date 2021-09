Momenti di terrore per la Nazionale di calcio tedesca costretta ad un improvviso atterraggio d'emergenza nella notte nel volto di ritorno da un match per le qualificazioni ai Mondiali 2022. I giocatori della Germania stavano rientrando nella tarda serata di ieri 8 settembre 2021 dopo aver giocato in Islanda e battuto la formazione locale.



Durante il rientro, il pilota, secondo quanto riportato da As avrebbe chiesto un atterraggio di emergenza.



I segnali di soccorso sono partiti dopo il decollo dall'aeroporto internazionale di Keflavik. L'aereo ha segnalato alcune difficoltà vicino la Scozia con il segnale di soccorso codice 7700. Sono in corso ulteriori controlli.



Il volo, riporta l'Ansa, è successivamente atterrato a Edimburgo, ovviamente dopo aver segnalato la richiesta d'emergenza. Intanto la federazione tedesca (DFB) ha scritto un post per rassicurare tutti: "La sicurezza prima di tutto. Sosta sicura in via precauzionale a Edimburgo", si legge sul profilo Twitter. In ogni caso successivamente sono stati pianificati dei viaggi individuali per i vari calciatori. Per fortuna nessuna grave conseguenza se non qualche disagio per il programma dei vari rientri".