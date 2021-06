della fase finale di questi Europei, il 'girone di ferro' che comprende anche Francia, Portogallo e Ungheria,le tre partite della fase a gironi. Teatro delle sfide con francesi, portoghesi e ungheresi sarà infatti l'Allianz Arena diVincitori degli Europei in tre occasioni (1972, 1980 e 1996), i tedeschi si presentano a questa manifestazione in undello loro storia, con il ctche lascerà la panchina appena dopo gli Europei (gli subentrerà Flick), e con una squadra che rappresenta(Neuer, Hummels, Kroos e Muller). Detto questo, per storia e tradizione,e per la vittoria finale.Neuer (Bayern Monaco), Leno (Arsenal), Trapp (Eintracht Francoforte)Ginter (Borussia Mönchengladbach), Gosens (Atalanta), Günter (Friburgo), Halstenberg (Lipsia), Hummels (Borussia Dortmund), Klostermann (Lipsia), Koch (Leeds), Rüdiger (Chelsea), Süle (Bayern Monaco)Can (Borussia Dortmund), Goretzka (Bayern Monaco), Gündogan (Manchester City), Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Kimmich (Bayern Monaco), Kroos (Real Madrid), Neuhaus (Borussia Mönchengladbach), Musiala (Bayern Monaco), Havertz (Chelsea)​.Gnabry (Bayern Monaco), Müller (Bayern Monaco), Sané (Bayern Monaco), Volland (Monaco), Werner (Chelsea)che ha chiuso con 19 punti. Proprio contro gli olandesi è arrivata l'unica sconfitta, in casa, con il risultato di 4-2 per gli Orange (mentre i tedeschi hanno vinto 3-2 nei Paesi Bassi). Per la Mannschaft il computo totale nel girone è di 7 vittorie e un KO, senza pareggi. Per quanto riguarda le reti, quelle all'attivo sono state 31 (compreso un 8-0 sull'Estonia), e quelle incassate 9.15 giugno, ore 21.00 - Francia-Germania (Monaco di Baviera)19 giugno, ore 18.00 - Portogallo-Germania (Monaco di Baviera)23 giugno, ore 21.00 - Germania-Ungheria (Monaco di Baviera)che sovrasti nettamente le altre, per brillantezza e radiosità. Ci sono tanti campioni, qualcuno al termine del suo percorso (come), qualcuno nel pieno della sua carriera (come), e altri che stanno iniziando il loro cammino verso la gloria. Ed è proprio fra questi ultimi che abbiamo scelto di eleggere la stella di questa nazionale. Di, che hanno vinto tutto, conosciamo ogni dettaglio, mentre sappiamo meno deglidella Germania.fra il suo Chelsea e il Manchester City. Classe 1999, acquistato nel settembre del 2020 dai Blues a fronte di un assegno da 80 milioni versato al Bayer Leverkusen, Havertz ha avuto una stagione complicata, ma con un finale meraviglioso. Dopo aver fatto benissimo a Leverkusen, a Stamford Bridge Havertz ha faticato a imporsi, per poi farlo, gradualmente, dall'arrivo di Tuchel in poi. Fino al. Bravo suonatore di pianoforte, fisico eccezionale e diploma,, come abbiamo osservato nella finale di Champions in due azioni esemplificative del suo talento: il gol e il superbo assist a Pulisic, per il mancato 2-0.