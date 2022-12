Thomas Müller non ha ancora deciso se continuare o meno a vestire la casacca della nazionale tedesca dopo l'eliminazione dal Mondiale:



"Adesso devo valutare - ha detto il 33enne attaccante del Bayern Monaco ai microfoni di 'ARD' -. "Se quella con la Costa Rica è stata la mia ultima partita con la Germania, allora vorrei dire alcune parole a tutti i tifosi tedeschi che mi hanno sostenuto nel corso degli anni. È stato un enorme piacere con voi, grazie mille! Abbiamo trascorso momenti incredibili insieme, ho cercato di mettere il mio cuore in campo in ogni partita. Ho dato il massimo, a volte ci sono state lacrime di gioia per le mie azioni, a volte di dolore. Ma ho sempre fatto tutto con amore, statene certi".