L'emergenza coronavirus sta angustiando tutto il mondo del calcio, sia dal punto di vista del campo che da quello economico. In Germania provano a prendere provvedimenti per salvaguardare il futuro della nazionale e dei club di Bundes e non solo.



DOPO LOEW E BIERHOFF, ANCHE WATZKE - Dopo il ct Joachim Loew e il direttore tecnico Oliver Bierhoff, secondo quanto riporta Kiecker.de, anche l’amministratore delegato del Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke ha deciso di rinunciare ad un terzo del proprio stipendio da 1.9 milioni di euro, per non gravare ulteriormente sulla situazione economica del club.



LA SCELTA DEL BORUSSIA MONCHENGLADBACH - Non solo, anche il Borussia Monchengladbach attraverso un post sul proprio profilo Twitter ha annunciato quest’oggi che lo staff e i giocatori del club rinunceranno ad una parte dei propri salari. Queste le dichiarazioni su Twitter del ds Max Eberl: “Lo staff tecnico si è unito, proprio come i nostri direttori e amministratori delegati. Sono molto orgoglioso dei ragazzi. Stiamo insieme per il Borussia, in tempi buoni e in periodi negativi. Vogliono restituire qualcosa al Borussia e quindi anche a tutti i fan che ci supportano “.