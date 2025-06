Germania-Portogallo: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

I tedeschi di Julian Nagelsmann, dopo aver eliminato l'Italia nei quarti di finale, inaugurano l'ultima fase della competizione contro i lusitani di Roberto Martinez, che hanno superato la Danimarca nel turno precedente.La vincente giocherà domenica la finalissima contro una tra Spagna e Francia, impegnate nella seconda semifinale.Tutte le informazioni su Germania-Portogallo:

: Germania-Portogallo: mercoledì 4 giugno 2025: 21.00: TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio: sito TV8, Sky Go, NOW: Baumann; Kimmich, Tah, Anton, Raum; Goretzka, Andrich; Sané, Wirtz, Amiri, Fullkrug.. Nagelsmann.: Diogo Costa; Dalot, Ruben Dias, Antonio Silva, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Leao; Cristiano Ronaldo.. Martinez.- La sfida tra Germania e Portogallo sarà trasmessa in diretta tv da Sky: i canali di riferimento sono Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio.

Per chi non ha sottoscritto un abbonamento all'emittente satellitare, c'è anche un'alternativa gratuita: TV8 trasmetterà in chiaro la partita al canale numero 8 del Digitale Terrestre.- Germania-Portogallo sarà disponibile anche in diretta streaming. I clienti Sky hanno a disposizione l'app Sky Go per dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc.Un'alternativa è costituita da NOW, servizio di streaming live e on demand di Sky, selezionando il pacchetto 'Pass Sport' e sottoscrivendo un abbonamento.

C'è infine l'opzione gratuita: accedendo al sito di TV8 tramite qualsiasi dispositivo mobile.- La telecronaca di Germania-Portogallo, sia su Sky che su TV8, sarà a cura di Riccardo Gentile e Riccardo Montolivo.