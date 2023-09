Il Giappone è stato ancora una volta fatale per Hansi Flick. Il ct della Germania è stato esonerato dopo il ko interno - a Wolfsburg - contro gli asiatici che già lo avevano estromesso dagli ultimi Mondiali. La Federazione. che già aveva sfiduciato l'ex Bayern, ha ora deciso di mettere la parola fine alla sua avventura sulla panchina della nazionale. Per l'amichevole contro la Francia, è stato preallertato Voeller che farà da interim insieme all'allenatore dell'Under Hannes Wolf e a Sandro Wagner. Per il futuro invece impazza già il toto ct. Bild ha stilato un elenco di 10 papabili in vista di un cambio che si preannuncia molto delicato. A giugno infatti la Germania ospiterà gli Europei e il neo ct sarà subito nell'occhio del ciclone. Di seguito vediamo i candidati alla panchina della Mannschaft.