Getty Images

Tegola per lasalterà gli Europei. Il 20enne giocatore dele dellasarà costretto a saltare gli Europei casalinghi per lo stesso motivo che aveva portato al rinvio del suo esordio con la nazionale tedesca, a marzo, quandoavrebbe voluto convocarlo per le amichevoli contro Francia e Olanda: la tonsillite.Il centrocampista del Bayern Monaco, come riferisce Sport Bild,. Il CT della Germania padrone di casa degli Europeiper sostituire Pavlovic.