Nonostante sia in lizza per il premio di miglior portiere al mondo, Marc-André ter Stegen non è titolare in nazionale, chiuso dalla concorrenza di Manuel Neuer. Ai microfoni di T-online, l'estremo difensore del Barcellona ha dichiarato: "Io faccio del mio meglio, ma non sono dove vorrei. Ho fissato le mie prorietà, voglio essere titolare, ma non a tutti i costi. La dignità è più importante del calcio, vorrei potermi guardare allo specchio e dire: 'Ho lavorato onestamente e ho affrontato apertamente le mie ambizioni'. La pazienza fa parte del lavoro di un calciatore".