Germania, UFFICIALE Gundogan dice addio alla nazionale tedesca: "Troppe gare, sono stanco"

Ilkaycentrocampista 33enne, dice addio allae lo fa in un lungo post sui canali social: "Dopo alcune settimane di riflessione, sono giunto alla decisione che è ora di porre fine alla mia carriera in nazionale. Ripenso con grande orgoglio alle 82 partite internazionali, un numero che non avrei mai potuto immaginare quando ho esordito con la nazionale maggiore nel 2011.Il mio momento più bello è stato chiaramente l'enorme onore di aver potuto guidare la squadra come capitano ai Campionati Europei casalinghi della scorsa estate! Dopo tutti questi anni siamo finalmente riusciti a rendere di nuovo orgogliosa la nostra Nazione e il fatto di aver potuto svolgere un ruolo in tutto questo mi rende molto felice.

Ma già prima del torneo sentivo una certa stanchezza nel corpo e anche nella testa, e questo mi ha fatto riflettere: le partite a livello di club e di nazionale non diminuiscono. Continuerò sicuramente a essere un tifoso di questa nazionale e spero vivamente che la tendenza al rialzo possa continuare (non c'è niente di sbagliato nell'essere tra i favoriti al titolo nei Mondiali del 2026). Abbiamo un allenatore fantastico, una squadra davvero forte e un grande spirito di squadra.Grazie a tutti i tifosi, i dipendenti, gli allenatori e i compagni di squadra che mi hanno accompagnato in questo viaggio. È stato un onore! Grazie, Germania"