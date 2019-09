Fritz Keller è stato eletto presidente della federazione calcistica tedesca (DFB) all'assemblea di Francoforte. L'ex presidente del Friburgo, 62 anni, è stato raccomandato da una commissione esplorativa in sostituzione di Reinhard Grindel, che si era dimesso lo scorso aprile dopo aver ammesso di aver ricevuto un orologio da 6mila euro in dono dall'ex capo dell'associazione calcistica ucraina. Era l'unico candidato proposto ai 257 delegati dell'assemblea. Uno dei compiti principali di Keller sarà quello di ripristinare l'ordine nella più grande federazione sportiva del mondo, che dà il benvenuto al terzo presidente in cinque anni.