Tonidice addio alla. Con una lettera il centrocampista tedesco ha annunciato che non indosserà più la maglia della nazionale, concentrandosi così solamente sul. 106 partite, 17 gol, un, quello del 2014, vinto in, un solo ct, Joachim, col quale c'è stato un grande rapporto, tanto che, 3 anni fa, l'ex Bayern Monaco stava già pensando di mollare, salvo poi tornare sui suoi passi grazie all'intervento dell'ex ct. Ora, però, Toniha deciso di dire basta, appendendo la sua numero 8 nell'armadio: "Mi concederò delle pause che negli ultimi 11 anni non ho avuto".