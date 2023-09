L'ex ct paga la sconfitta in amichevole per 4-1 contro il Giappone, oltre agli ultimi risultati deludenti (4 sconfitte nelle ultime 5 partite a livello internazionale). Nel prossimo match a Dortmund - amichevole contro la Francia - a sedere sulla panchina tedesca ci sarà Rudi Völler. L'obiettivo della Federazione è trovare il successore di Hansi Flick il prima possibile."L'Assemblea degli Azionisti e il Consiglio di Sorveglianza della DFB, quest'oggi, su suggerimento del Presidente della DFB Bernd Neuendorf, hanno deciso di terminare i contratti con l'ormai ex allenatore della nazionale Hansi Flick e con il suo staff con effetto immediato".Bernd Neuendorf: ". Per me personalmente, è una delle decisioni più difficili del mio mandato finora. Perché apprezzo Hansi Flick e i suoi assistenti allenatori come esperti di calcio e persone.Rudi Völler: "Non è un momento facile per me, perché sono entrato in DFB a febbraio per sostenere Hansi Flick con tutte le mie possibilità, in modo che possa avere successo sul campo. E credevo fermamente che come allenatore della nazionale sarebbe riuscito a rimettere in carreggiata la nostra nazionale.. Questo è ciò che i tifosi in Germania giustamente si aspettano da noi. Per il momento, quindi, sarò responsabile della nazionale per l'unica partita contro la Francia, con Lupo Hannes al mio fianco., che tutti speriamo possa fornire un impulso positivo per il calcio tedesco e anche per tutto il nostro paese. Un allenatore per la nazionale che poi riporterà la squadra al livello che conosciamo e che ci si aspetta a lungo termine".