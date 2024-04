Germania, UFFICIALE: rinnovo fino al 2026 per Voeller, sarà direttore tecnico fino ai Mondiali

Rinnovo di contratto con la DFB (Federazione calcistica della Germania) per Rudi Völler, in carica del 1° febbraio 2023, come si legge sul sito ufficiale della federazione. L'ex attaccante della Roma ha prolungato il suo contratto fino ai Mondiali del 2026.



"Nei 14 mesi appena trascorsi dalla mia nomina, mi sono reso conto che le mie responsabilità presso la DFB stanno diventando ogni giorno sempre più importanti per me. Quello che inizialmente era un sentimento di obbligo nei confronti della Germania, della federazione e della selezione, è diventato da tempo un desiderio personale", ha detto il campione del mondo 1990, che era stato anche allenatore della Mannschaft dal 2000 al 2004, prima di subentrare ad interim l'estate scorsa dopo la partenza di Hans-Dieter Flick e assumere poi l'incarico di direttore tecnico.