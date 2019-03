Mats Hummels, Jerome Boateng e Thomas Muller non saranno più convocati dalla Germania. A dare l'incredibile annuncio a Bild il ct della nazionale tedesca Joachim Low: "Era importante per me spiegare personalmente a giocatori e manager del Bayern i miei pensieri e piani oggi. Sono ancora giocatori di livello mondiale che sono in prima linea per il loro club e garanzia di successo. Sono grandi giocatori che hanno avuto un grande momento in nazionale. Hanno speso tantissimi anni in Germania e con la nazionale. Ringrazio Mats, Jerome e Thomas per i tanti anni straordinari e unici anni di successo passati assieme. In nazionale, tuttavia, è ora importante segnare il corso per il futuro. Vogliamo dare un nuovo volto alla squadra e sono convinto sia il passo giusto da fare. Nell'anno della qualificazione a Euro 2020, diamo un chiaro segnale di rinnovamento: la giovane nazionale avrà lo spazio di cui ha bisogno per svilupparsi a pieno. Bisogna prendersi ora la responsabilità".