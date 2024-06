Germania-Ungheria: le probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

Getty Images

Squadra che vince non si cambia. La Germania riparte dagli stessi undici che hanno segnato 5 gol alla Scozia. In attacco ci sarà ancora Havertz con Fullkrug. Musiala, Gundogan e Wirtz sulla trequarti. Rossi cambia qualcosa: dal 1' giocano Bolla e Dardai. Calcio d'inizio alle 18 alla Stuttgart Arena di Stoccarda. A dirigere l'incontro è Danny Makkelie.: Germania-Ungheria: 19 giugno 2024: 18.00: Rai 2, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251.: Rai Play, Sky Go, Now- La partita Germania-Scozia sarà trasmessa in diretta su Sky a partire dalle 18:00 di mercoledì 19 giugno 2024. La sfida sarà visibile attraverso l’applicazione Sky presente sul decoder. Il match sarà disponibile in streaming su Sky Go e Now TV scaricabile gratuitamente dagli store del vostro dispositivo mobile, sia su pc, smart tv, tablet e smartphone. Il match sarà disponibile anche su Rai Sport e su Rai Play.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Germania-Ungheria in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt; Andrich, Kroos; Musiala, Gündoğan, Wirtz; FullkrugGulácsi; Lang, Orbán, Szalai; Bolla, Ádám Nagy, Dardai, Kerkez; Sallai, Szoboszlai; Varga.