C'è anche Louis Van Gaal tra i vari candidati al vaglio della dirigenza della Germania per sostituire l'esonerato Hansi Flick. E a parlare del possibile ruolo in nazionale è lo stesso tecnico olandese, che ai microfoni di Sky Deutschland ha così commentato le indiscrezioni: "Mi sento onorato di essere stato nominato tra i candidati. Ma nessuno straniero è mai stato scelto per il posto di allenatore della nazionale in Germania", ha spiegato l'olandese, che al momento non è ancora stato contattato dalla nazionale.