Rudisiederà ad interim sulla panchina dellaper la sfida amichevole di domani contro la"Per me quella di domani sarà la partita di una volta nella vita. È mio dovere dare una mano in questa situazione, ma dopo cercherò di sostenere al meglio il nuovo allenatore, per quanto posso. Indipendentemente dalla partita di domani, è importante trovare un successore in tempi relativamente brevi. Questo sarà il compito principale","Siamo stati eliminati dalla fase a gironi della Coppa del Mondo per due volte di seguito. È ovvio che qualcosa non vada. Tuttavia, anche se a molti in questo momento non sembra, abbiamo ancora giocatori che sono incredibilmente creativi. Abbiamo giocatori veloci. Abbiamo giocatori che possono disputare un campionato europeo di successo l'anno prossimo. Tuttavia, la Francia è ovviamente la grande favorita. Il mio obiettivo è quello di essere una delle 5-8 squadre che si posizionano dietro alla Francia ai blocchi di partenza"."La cosa più importante per domani è migliorare il nostro comportamento difensivo. La Francia è chiaramente la migliore squadra d'Europa in questo momento. Hanno giocatori incredibilmente veloci in transizione. Abbiamo sperimentato contro il Giappone cosa potrebbe succedere quando si perde il pallone con noncuranza. Abbiamo alcune idee in mente, ma non posso dire niente di più preciso in questo momento"."Non credo che si possa biasimare la mancanza di impegno ultimamente. La squadra ha dato tutto, ma ovviamente ha commesso troppi errori. Non puoi permetterti di commettere errori come quello contro il Giappone anche con la Francia. L'atteggiamento c'è e ci sarà anche domani, i ragazzi sono carichi e noi ce la metteremo tutta per rendere la vita davvero difficile alla Francia"."Come dovrei rispondere? Naturalmente ci sono i nomi, ma non posso dirli tutti qui. Naturalmente Julian Nagelsmann, come molti altri, è un allenatore di livello assoluto".