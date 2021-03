Dopo la notizia dell’addio didal ruolo di ct dellaera stato indicato come uno dei favoriti per sostituirlo, con l’ex capitano del, fresco vincitore del campionato scozzese alla guida dei Rangers, pronto a prendere le redini della panchina dei Reds.Da ieri, però, sembra essere tornata la calma dalle parti di Anfield.ha spiegato di voler rispettare il suocol suo attuale club, di fatto tirandosi fuori dalla lista dei candidati per la prestigiosa panchina della Mannschaft., invece, ha parlato ai micorofoni di ITV Evening News ed alla domanda relativa alla possibilità di diventare il nuovo tecnico del Liverpool ha risposto così: “Non dovremmo parlare di questo, abbiamo uno dei migliori manager alla guida del club al momento. Personalmente lo apprezzo molto e spero che rimanga ancora per qualche anno. Il Liverpool è il mio club, abbiamo fatto un grande viaggio insieme.e chissà se ne sarò mai all’altezza. Ci sono tanti manager in giro per il mondo e dobbiamo rispettare Jurgen [Klopp] prima di tutto.