Aveva detto no poi, a furia di rilanci milionari, Steven Gerrard ha accettato l’offerta dell’Al Ettifaq di cui è diventato il nuovo allenatore. La bandiera del Liverpool è solo l’ultimo dei tanti protagonisti del calcio europeo che hanno trovato una nuova casa e nuovi stimoli in Arabia Saudita. Come dimostrato dal primo no però Stevie G non è andato nella Saudi Pro League per divertirsi. Reduce dall’esonero con l’Aston Villa, l’ex centrocampista ha intenzione di allestire una super squadra per battere Cristiano Ronaldo, Benzema e tutte le altre stelle di questo campionato.



MERCATO - Nelle prime ore da allenatore dell’Al Ettifaq, Gerrard ha dato fondo alla sua fitta rubrica e, come riportato dal DailyMail, ha contattato diversi calciatori della Premier League e di livello internazionale per centrare su di loro la nuova formazione. Serve anzitutto una punta e i prescelti sono due: Alvaro Morata e Pierre-Emerick Aubameyang. Il primo ha rifiutato l’offerta, il secondo ha tenuto la porta aperta. Un no è arrivato anche da Rakitic mentre i prossimi obiettivi potrebbero essere proprio due giocatori che ad Anfield ci hanno giocato. Il telefono di Coutinho e Jordan Henderson è squillato e dall’altra parte c’era l’ex capitano. I primi contatti sono partiti: un nuovo big team è pronto a nascere.