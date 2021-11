Il nuovo allenatore dell’Aston Villa Steven Gerrard ha rilasciato ai canali ufficiali della società la sua prima intervista.

Queste le parole dell'ex allenatore dei Rangers: “Molti giocatori pensano che, avendo avuto una carriera da allenatore decente, possano diventare allenatori all’improvviso e di essere bravi. Io ho cominciato dal basso, lontano dalle telecamere, nelle giovanili del Liverpool. Mi è stato di grande aiuto, ho fatto un paio d'anni di vera esperienza sul campo e ho imparato tanto. Poi è arrivata l'opportunità dei Rangers, che è stata davvero grande. Mi piacciono le sfide e i rischi e non vedo l'ora di cominciare, non potevo rifiutare. Credo che mi piacerà qui, perché so che i tifosi sono molto appassionati. So che c'è pressione, ma è qualcosa con cui convivo da quando avevo 17-18 anni.”