Il calcio è estremamente soggettivo, si sa. E soprattutto quando si parla di Pallone d'Oro ogni tifoso e appassionato può sbizzarrirsi e scegliere il suo, personale campione da eleggere a migliore del Mondo. Ecco che anche un'ex leggenda come Steven Gerrard (che il Pallone d'Oro non l'ha mai vinto ma che l'avrebbe meritato eccome) si sbilancia e sfodera un suo pronostico per l'ambito premio: "Sono il più grande tifoso di Messi, però se si guarda alla consistenza, alla continuità con la quale ha giocato ​Van Dijk quest'anno - oltre alla vittoria della Champions con il Liverpool - allora, secondo me, è lui che merita il premio".