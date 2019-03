Gerry Scotti, famoso conduttore tv e tifoso del Milan, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport:

«Per il Milan mi aspetto il recupero del miglior Conti, dell’oggetto misterioso Caldara, e di pensare alla prossima stagione con la mentalità di essere protagonisti, non outsider. Basta con la Juve che fa il campionato a sé e poi c’è quello degli altri. Per esempio non ho capito il Napoli quando ha lasciato andare via Hamsik, è stato come un atto di resa»