La Fiorentina fa i conti con i prestiti che stanno deludendo. Come riportato da Il Corriere dello Sport, Mirallas che deve convincere di meritare un investimento pari a 8 milioni, mentre per Edimilson ne serviranno addirittura 10. Le risposte dei diretti interessati devono arrivare adesso, inclusa quella di Pjaca, per il quale di milioni ne serviranno 20, al netto del contro-riscatto a favore della Juventus. Anche Gerson non può più sbagliare (anche se il discorso legato al futuro è diverso visto che il brasiliano è in prestito secco) ma adesso i dirigenti viola non sono più disposti ad aspettare e pensano ad un intervento sul mercato di gennaio.