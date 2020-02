Gervinho-Al Sadd, un'operazione ormai quasi impossibile. L'ultima conferma arriva direttamente dall'allenatore del club qatariota Xavi, che dopo la vittoria con l'Al Sailiya spiega: "Ho sentito dalla dirigenza che è difficile ora inserire Gervinho nella squadra, poiché la finestra di mercato si è chiusa ieri. Se sarà tesserato, sarà tesserato solo per la prossima stagione. È un giocatore eccellente. Mi sarebbe piaciuto averlo, ma ora è difficile tesserarlo. Proveremo a inserire un quinto straniero nel prossimo periodo attingendo dal mercato degli svincolati".



LA SITUAZIONE - Bloccato quindi il trasferimento di Gervinho all'Al Sadd, poiché la federazione qatariota non ha accettato la documentazione e i contratti presentati. La vicenda, tuttavia, non è ancora conclusa: il Parma infatti sta valutando la possibilità di presentare ricorso, avendo rispettato le tempistiche di consegna dei documenti, condizione che non sarebbe stata rispettata dall'Al Sadd.