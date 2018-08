Ritorna in Italia, due anni e mezzo dopo averla lasciata. Gervinho è a un passo dalla Serie A, è molto vicino a vestire la maglia del Parma, che dopo aver chiuso l'arrivo dal Napoli di Roberto Inglese cerca nuovi innesti in attacco. Dopo aver chiesto all'Inter il prestito dell'esterno offensivo Karamoh, per il quale la trattativa non è ancora tramontata, il direttore sportivo Faggiano ha scelto di accelerare per l'ex pupillo di Garcia, classe 1987, attualmente in forza ai cinesi dell'Hebei Fortune. 26 gol e 20 assist in 88 partite, questi i numeri di Gervinho con la Roma: sbarcherà a Parma a titolo definitivo, senza costi di cartellino. Firmerà un biennale più uno aggiuntivo.