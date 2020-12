A tutto Gervinho. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'attaccante del Parma, reduce dalla doppietta decisiva a Marassi, racconta: "Il Parma, quest’estate, ha affrontato diversi cambiamenti, ma la struttura è rimasta valida. Dobbiamo imparare a conoscerci e, allo stesso tempo, fare risultati. Cominciando ad essere uno dei più anziani del gruppo, cerco di portare qualcosa di positivo alla squadra".



SUI POSSIBILI ADDII - "Credo si veda sul campo se sono felice. Ho avuto una vera esplosione da quando sono rientrato dalla Cina, quando un calciatore gioca bene ha sempre richieste. Sono felice a Parma".



SULL'INTER - "So dei contatti tra Parma e Inter, il mio agente mi ha informato, ma alla fine non c’è stato accordo. Se ero un obiettivo di Conte mi fa piacere, ma onestamente non ne so più di voi".



SUL PARMA - "Ricorderò sempre come questa squadra mi ha accolto quando ho lasciato la Cina, i tifosi mi hanno adottato e questo mi ha dato fiducia. Questa è una squadra-famiglia. Il massimo per me".



SULLA CARRIERA - "Sono partito da Abidjan, ho giocato due Mondiali, diverse coppe d’Africa vincendone una, ho giocato in 5 campionati e guadagnato giocando a pallone. Cosa potrei cambiare? E non è ancora finita...".