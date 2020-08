Gessica Taghetti, la ballerina professionista più sexy d'Italia, sta facendo sempre più parlare di sé, con un profilo Instagram in costante crescita (con 238 mila followers all'attivo) e una fama in aumento. Nata a Scandiano in provincia di Reggio Emilia, Gessica, che è stata concorrente del talent televisivo Amici nel 2015, ha 28 anni e ha una figlia di 12 anni (Asia). Fin da piccola, la Taghetti ha dedicato la sua vita alla danza e al ballo, iniziando a studiare ginnastica artistica all'età di 6 anni, per poi passare a 11 anni alla danza moderna. Eclettica, bravissima e fotogenica, oltre alla danza Gessica ora spopola anche come icona sexy sui social, guardare le foto per credere!



