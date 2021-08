Ce lo perdiamo perché non sta sotto i riflettori, o perché va in scenaÈ il caso dei, che ormai sono i soli spazi in cui sia possibile vederePer fortuna sopperisce You Tube e grazie alla piattaforma globale ci è stato possibile apprezzare alcuni gesti di grande pregio nella sintesi della, valevole comedisputata martedì 3 agosto con ritorno fissato per giovedì 12 agosto.il Neftchi per mano dell'Olympiacos Pireo e l'HJK per mano del Malmö. E una volta ripescate per le fasi preliminari di Europa League, le due squadre si sono immediatamente ritrovate una di fronte all'altra.La partita di andata,si è conclusa. Dopo uno 0-0 abbastanza casuale nel primo tempo, con la squadra azera incapace di approfittare dell'imbarazzante difesa finlandese, iPer quello che si è visto fin lì pare che la partita si metta in discesa per il Neftchi e invece nel giro di 6' succede l'impensabile.A 10' dalla fine arriva il pari conche sfrutta il piazzamento per lo meno discutibile di Jakob Tannander, portiere svedese della squadra finlandese, e restituisce un minimo di credibilità al risultato.Ma non siamo qui per riferirvi della partita, quanto di un suo frammento che lascia incantati. Si tratta delal termine di un'azione fatta di scambi velocissimi, da hockey su ghiaccio. Che si conclude con un tiro d'interno tagliato, di prima intenzione da 25 metri, con palla all'incrocio dei paliMa lo ha segnato il Neftchi Baku e allora se lo ricorderanno soltanto i suoi tifosi.@pippoevai