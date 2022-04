Quattro gol e un assist in tre mesi per Borja Mayoral, che da quando è arrivato al Getafe ha iniziato a segnare senza fermarsi più. L'ex giocatore della Roma, di proprietà del Real Madrid, ha raccontato in un'intervista ad As il suo desiderio di tornare in blanco: "E' un treno che non mi è ancora sfuggito; ho realizzato tanti sogni ma ne ho ancora altri, e un anno di contratto. Sogno di giocare col Real e può succedere perché so che mi tengono in considerazione, il fatto che mi fanno andare sempre in prestito mi dà un po' fastidio ma vuol dire anche che non vogliono perdere il controllo su di me".