L'attaccante del Manchester United Mason Greenwood, attualmente in prestito al Getafe, sembra aver trovato la sua dimensione in Spagna e ad oggi ha collezionato 4 gol e 3 assist in 13 gare. Il contratto dell'inglese, con il club iberico, scade al termine della stagione e la dirigenza del Getafe ha deciso che proverà ad acquistare a titolo definitivo il giocatore. A riportarlo è The Athletic.