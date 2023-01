Gonzalo Villar, centrocampista spagnolo passato al Getafe dalla Roma, attacca il suo ex allenatore Jose Mourinho a Cope: A Roma stavo vivendo un'avventura meravigliosa e fenomenale fino a che non è arrivata una certa persona. Lo conoscete tutti... Non vorrei però parlare di lui, preferisco tacere. La mia avventura con la Roma si è interrotta bruscamente e mi ha fatto vivere momenti difficili".